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14.08.2024, 18:23

В Актау продолжается монтаж новых трубопроводов

Общество 0 0 Алия Шарипова

В Актау ведутся работы по реконструкции магистральных инженерных сетей. В настоящее время в город поставлено еще 1,4 км новых трубопроводов. Об этом сообщил начальник участка АО «Алматыинжстрой» Бакытжан Мухамеджанов, передает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

В настоящее время работы по монтажу новых труб ведутся на всех участках города. Один из них – 11А микрорайон, а именно территория от круговой дороги до торгового центра «Port Aktau» в 12А микрорайоне. По словам начальника участка АО «Алматыинжстрой» Бакытжана Мухамеджанова, протяженность возобновляемых труб на данной территории составляет 1,790 км.

В рамках реконструкции магистральных инженерных сетей в Актау специалистами ведется монтаж новых трубопроводов. В настоящее время в город поставлено еще 1,4 км новых труб. Ожидается строительство около 2,5 км новых трубопроводов. Ведется реконструкция 1,790 км новых трубопроводов на территории 11А микрорайона, от круговой дороги до торгового центра «Port Aktau» в 12А микрорайона. Аналогичные работы ведутся и на других участках, - сказал Бакытжан Мухамеджанов.

Напомним, ранее ТОО «МАЭК» сообщал о снижении давления технической воды в нижней и верхней зоне города. Подробнее по ссылке.

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