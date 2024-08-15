Где отключат воду и электроэнергию в Актау 15 августа

Коммунальщики рассказали о том, в каких микрорайонах областного центра сегодня, 15 августа, проведут плановые отключения воды и электроэнергии.
ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) произведет плановые отключения воды в четырех микрорайонах:
В связи с порывом у дома №140 в 3 микрорайоне аварийно отключили питьевую воду. Под ограничением дом №140, проводим определение характера порыва, - дополнили в ГКП «КЖСА».
В ГКП «АУЭС» добавили, что плановых отключений электроэнергии 15 августа не произойдет.
Диспетчерская служба ГКП «АУЭС»: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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