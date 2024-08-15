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15.08.2024, 09:33

Где отключат воду и электроэнергию в Актау 15 августа

Общество 0 0 Алия Шарипова

Коммунальщики рассказали о том, в каких микрорайонах областного центра сегодня, 15 августа, проведут плановые отключения воды и электроэнергии.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) произведет плановые отключения воды в четырех микрорайонах:

  • в 22 микрорайоне – под ограничение по питьевой воде до 14:00 часов попал дом №9;
  • в «Шыгыс-3» – под ограничением по питьевой воде до 17:00 часов окажутся дома №№ 163, 164;
  • в 8 микрорайоне – под ограничением по питьевой воде до 17:00 часов дома №№ 10, 15, 17;
  • в 12 микрорайоне пройдет замена пожарного гидранта – под ограничением по технической воде до 15:00 часов будут дома №№ 27, 28, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 72А, 72Б, 72В, 72Г, 72Д;
  • в 12 микрорайоне проведут замену еще одного пожарного гидранта – под ограничением по технической воде до 17:00 часов дом №54.

В связи с порывом у дома №140 в 3 микрорайоне аварийно отключили питьевую воду. Под ограничением дом №140, проводим определение характера порыва, - дополнили в ГКП «КЖСА».

В ГКП «АУЭС» добавили, что плановых отключений электроэнергии 15 августа не произойдет.

Диспетчерская служба ГКП «АУЭС»: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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