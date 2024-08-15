Где отключат воду и электроэнергию в Актау 15 августа

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) произведет плановые отключения воды в четырех микрорайонах:

В связи с порывом у дома №140 в 3 микрорайоне аварийно отключили питьевую воду. Под ограничением дом №140, проводим определение характера порыва, - дополнили в ГКП «КЖСА».