Министр транспорта РК встретится с жителями Мангистау

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Завтра, 16 августа, Министр транспорта РК Карабаев Марат Каримжанович проведёт встречу с жителями Мангистауской области.

На повестке дня будут рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Министерства транспорта РК. Встреча пройдёт в 09:00 часов в актовом зале в здании Мангистауской областной универсальной библиотеки им.К.Сыдиыкова, расположенной по адресу: г.Актау, мкр.19А.

Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону +7 778 321 70 99, Руслан Найзабеков.