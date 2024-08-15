Вперед, в прошлое! Запретить использовать питьевую воду в унитазах хотят в Казахстане

фото с сайта heatprof.ru

Буквально вчера стало известно, что в Казахстане значительно увеличат штрафы за нарушение использования водных ресурсов. Министерство водных ресурсов уже подготовило проект соответствующих поправок в КОАП. Документ опубликован на портале «Открытые НПА», его обсуждение продлится до 22 августа. И если его примут в том виде, в каком он сейчас есть, то про полив деревьев и цветов прямо с балконов можно забыть. Под вопросом окажется и привычное использование душа, ванны и унитаза.

За нецелевое использование водных ресурсов будут жёстко штрафовать: для физических лиц наказание составит 50 МРП (184 600 тенге), за повторное нарушение в течение года — 200 МРП (738 400 тенге). Что касается субъектов малого бизнеса, то для них штрафы будут составлять 100 МРП (369 200 тенге), за повторное нарушение — 400 МРП (1 476 800 тенге). Среднему и крупному бизнесу могут выкатить штраф от 553 тыс до 7,3 миллиона тенге.

С принятием закона поливать палисадники и клумбы можно будет только водой из арыков и рек.

Но далеко не у всех есть такая возможность. Например, из 6-го микрорайона в Алматы придется километра два бежать с ведрами до Сайрана. В отсутствие дождей большинство арыков здесь стоят пустыми. Жить в выжженной солнцем степи никому не хочется, куда приятней гулять по тенистому двору, смотреть на розы и петуньи. Выход один – заказывать доставку технической воды и поливать придомовую территорию из водовоза. А это значит, что из своего кармана придется выложить как минимум 2000 тенге.

Такая же ситуация в Астане. Представители «Астана су арнасы» еще в прошлом году убеждали жителей столицы в том, что использовать техническую воду для полива дешевле. Мол, в Астане есть четыре пункта технической воды, и стоимость ее составляет 36 тенге за тысячу литров, на 14 тенге дешевле, чем питьевая. Только вот с доставкой водовозом она станет золотой. Чтобы хорошо полить участок в 50 квадратных метров (средняя площадь придомовой территории), нужно 300 литров воды в день. А водовоз привезет 4000 литров. Получается, что оставшиеся 3700 литров нужно где-то хранить, для этих бочек нужно найти место во дворе, где все занято машинами. Пластиковая емкость на 3700 литров будет стоить около 275 тыс. тенге, а еще понадобятся насос и шланги (не ведрами же воду вычерпывать), то есть еще плюс 50-60 тыс. тенге. Наполнять бочку придется каждые 15 дней, то есть за лето на доставку воды уйдет 12 тыс. тенге. С учетом покупки емкости, шлангов, электроэнергии, затраченной на работу насоса, за лето на воду (24 тыс. литров) придется потратить 390 тыс. тенге. Это конечно, меньше, чем штраф в 200МРП, но далеко не все жильцы готовы к таким расходам и столь сложному поливу насаждений.

Следует отметить, что в Узбекистане уже существует подобная система штрафов. В прошлом году в одном из районов Ташкента мужчина поплатился за мытье своей автомашины. Он лишился 1 650 000 сумов — почти 64 тыс. тенге. За полив цветов в саду другим «нарушителям» пришлось отдавать по 3 300 000 сумов (около 136 тыс. тенге). Автор на блог-платформе "Дзен" отметила, что контролеры заходили во дворы без стука, если не заставали жильцов за процессом полива, то просто проверяли землю на участке. Если земля была мокрая, значит, поливали недавно, то есть было нарушение. Таким образом на месте преступления поймали несколько человек. Некоторые жители Узбекистана стали замечать, что над их домами летают дроны, они даже предположили, что таким образом власти контролируют использование питьевой воды: высматривают, не поливают ли днем дворы, не моют ли авто, не заполняют ли бассейны. Позже выяснилось, что поливать огороды питьевой водой все-таки можно, но только в случае, если отсутствует ирригационная вода и в определенное время: с 00 до 05 часов. Но, к тому моменту штрафы с людей уже собрали.

Перегибы могут быть и у нас. Тем более, что само понятие "нецелевое использование питьевой воды" предполагает не только полив палисадников, мытье ковров и машин. Это все, что не касается питья и приготовления пищи. А как в таком случае быть с ванной и туалетом? Что делать? Таскать воду из водовоза в унитаз?

Чиновники и депутаты могут кивать в сторону Европы, рассказывать о забугорной системе экономии воды. Но она нам, увы, не подходит. Европейцы применяют конструкции, в которых вода после использования в умывальнике собирается в резервуар, и затем ею смывают унитаз. У нас таких накопителей не купишь. Да и куда ставить такой резервуар с водой? По сути, это должна быть емкость размером с ванну. При проектировании новых квартир установку такого оборудования можно предусмотреть, а в уже построенных домах такие накопители не поставишь. Мы можем установить краны с автоматическим отключением воды, унитазы с двумя кнопками, которые позволяют тратить вдвое меньше воды, когда ты «ходишь по-маленькому». Но не использовать питьевую воду в ванне или туалете мы не можем, потому что альтернативы у нас нет.

Сейчас законопроект только рассматривается, и возникает масса вопросов. Могут ли городские власти провести специальный водопровод для технической воды? Будет ли организован полив растений на придомовых территориях? Есть ли вообще в условиях плотной городской застройки возможность для сбора отработанной воды, чтобы затем ее использовать повторно. Наверное, нужен какой-то цивилизованный подход к решению проблемы, а не просто возврат к ведрам и коромыслам.