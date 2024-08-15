За превышение норм грузоперевозок в Мангистау выписано штрафов на сумму более 60 млн тенге

С начала года Мангистауским филиалом Национального центра качества дорожных активов возбуждено 201 административное дело на водителей, перевозивших грузы с превышением установленной массы. Сумма штрафов превысила 60 млн.тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Взвешивание массы грузовика. Фото предоставлено пресс-службой филиала

За семь месяцев сотрудники национального центра совместно с работниками инспекции транспортного контроля области проверили 1 475 грузовых автомобилей.

«В результате таких проверок за превышение установленной массы грузов на дорогах республиканского и местного значения было возбуждено 201 административное дело. На граждан был наложен штраф на сумму 63 миллиона 654 тысячи тенге. Несколько грузовиков были водворены на штрафстоянку. Сейчас в регионе действуют три мобильных поста областной инспекции дорожного контроля. С их помощью с начала этого года проверено 1 475 грузовых автомобилей. В отношении перевозчиков за несоблюдение других требований законодательства возбуждено 862 административных дела. Наложен штраф на сумму 98 миллионов 815 тысяч тенге», - говорит Мерей Алиев, дорожный инженер Мангистауского филиала Национального центра качества дорожных активов.

Специалисты напомнили, что перевозка грузов сверхнормы в жаркие дни приводит к повреждению дорожного полотна. Поэтому в летний сезон специалисты внимательно следят за тем, чтобы нагрузка на одну ось грузовика не превышала восемь тонн.