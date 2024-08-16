Ничего не понятно, но очень увлекательно: кто и как дает разрешения на строительство в Актау

Редакция lada.kz направила запрос в акимат города с целью получить ответ на вопрос актаусцев: «Кто и на каком основании постоянно выдает разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию новых домов, когда в регионе ощущается острая нехватка воды и электроэнергии». На наши вопросы ответил заместитель акима города Ерлан Саркенов.

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- Как получают разрешение на строительство и покупку (аренду) земли под бизнес или же многоэтажные дома?

Оформление земельных участков производится на основании главы 5 земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2024 г. в зависимости от запрашиваемого целевого назначения (под инженерные сети, мобильный павильон и т.д.), либо программ (инвестиционные или национальные проекты). На основании статьи 48 предоставление земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется на торгах (аукционах).

- Существуют ли нормы (ограничения) по застройкам, связанные с недостаточной мощностью производства воды, света, проблем с канализацией?

По вопросу разрешения на строительно-монтажные работы (далее СМР) сообщаем, что предпроектная документация объекта готовится согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства». Разрабатывается архитектурно-планировочное задание (далее АПЗ) и согласовывается эскизный проект. При подаче обращения на АПЗ также запрашиваются и техничекие условия на инженерные сети. Отделом архитектуры направляется запрос на выдачу технических условий в обслуживающие организации, которые непосредственно решают разработать либо отказать в выдаче. После получения предпроектной документации разрабатывается рабочий проект, на который готовится заключение государственной либо частной экспертизы. Далее предприниматель уведомляет органы ГУ «Управление государственного архитектурностроительного контроля Мангистауской области» (далее ГУ «ГАСК») о начале СМР. По вопросу мощностей и возможных путей развития инженерной инфраструктуры акимат города Актау сделал запрос в ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат» исх. № 01-16/1980 от 09.11.23 г. и получил ответ, что по питьевому водоснабжению располагаемая мощность достигла максимального уровня производства ТОО «МАЭК». В этой связи акимат города рассматривает возможности выпуска дополнительной питьевой воды на альтернативной основе. Для теплоснабжения акимат города предлагает поключение объектов к газовому отоплению (установку газовых котлов). По решению вопросов с канализацией ГУ «Актауский городской отдел строительства» была построена и сдана в эксплуатацию дополнительная канализационная очистительная станция (КОС-2).

- Имеет ли права акимат, ГАСК запрещать строительство (даже если земля куплена давно), обосновав это невозможностью обеспечить их инфраструктурой (например, дефицит воды, ещё один дом не потянем).

По вопросу запрета строительства из-за дефицита мощностей сообщаем, что на основании закона Республики Казахстан № 148 от 23.01.2001 г. «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» главы 1 статьи 1 пунктов 3,2 и 4, главы 3 статьи 27 профилактика чрезвычайных ситуаций социального характера осуществляется в пределах компетенции государственными и местными исполнительными органами (акимат).

- Если такое право у акимата есть - объясните, почему им никто не пользуется?

По вопросу наличия права на запрет строительства сообщаем, что ранее акиматом было отказано в выдаче технических условий, в связи с ограничением мощностей одному из заявителей, которым был подан иск в суд об обязывании акимата в рассмотрении обращения на выдачу технических условий. Судом было вынесено решение об обязывании акимата направить обращение на технические условия в обслуживающие организации. В этой связи акиматом города было принято решение подходить к каждому заялению индивидуально, учитывая весь спектр наличия возможностей оформления документов.

P. S. Данный материал был подготовлен при помощи официального запроса через сервис Отиниш. Ответ на запрос редакция lada.kz ждала более недели.

Предварительно корреспонденты lada.kz просили представителей акимата стать участниками подкаста и побеседовать на эту тему более простым языком, понятным общественности. Однако, нам отказали сославшись на недавно назначенную администрацию, которой нужно время на то, чтобы войти в курс дела.

Пользуясь случаем и тем фактом, что ответы уже готовы, редакция lada.kz вновь предлагает представителям акимата принять участие в видео-интервью на данную тему.