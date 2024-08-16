На чем ездят чиновники Мангистау

В акимате Мангистауской области рассказали, какие автомобили используются для транспортных нужд руководителей местных исполнительных органов. Об этом сообщает Tengri Auto .

Иллюстративное фото с сайта rbk.ru

На балансе официального автопарка для транспортных нужд руководителей местных исполнительных органов числятся 35 автомобилей. Среди них: Lexus 570, Toyota Land Cruiser, Kia Cerato, Toyota Hiace, Chevrolet Malibu, Mercedes Sprinter, Toyota Camry 70 и ГАЗ 330232.

В областном акимате рассказали, что для служебных поездок машины выдаются согласно поданным заявкам.