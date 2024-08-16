На чем ездят чиновники Мангистау

В акимате Мангистауской области рассказали, какие автомобили используются для транспортных нужд руководителей местных исполнительных органов. Об этом сообщает Tengri Auto.
На балансе официального автопарка для транспортных нужд руководителей местных исполнительных органов числятся 35 автомобилей. Среди них: Lexus 570, Toyota Land Cruiser, Kia Cerato, Toyota Hiace, Chevrolet Malibu, Mercedes Sprinter, Toyota Camry 70 и ГАЗ 330232.
В областном акимате рассказали, что для служебных поездок машины выдаются согласно поданным заявкам.
Обновление парка автотранспортных средств для нужд руководителей государственных служащих (местных исполнительных органов) не производилось с 2018 года по сей день, - сообщили в акимате Мангистауской области.
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