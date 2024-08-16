В Актау закроют участок дороги между 27 и 28 микрорайонами

В связи с проведением работ по реконструкции магистральных инженерных сетей временно перекроют дорогу между 27 и 28 микрорайонами. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций области со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Иллюстративное фото с сайта altainews.kz

В Актау с 15:00 часов 16 августа до 18 августа будет временно закрыта автомобильная дорога между домом №80 в 27 микрорайоне и домом №47 в 28 микрорайоне. Это связано с работами по реконструкции городских магистральных инженерных сетей.

Акционерное общество «Алматыинжстрой», проводящее работы по модернизации магистральных инженерных сетей, просит жителей города отнестись с пониманием к причиненным неудобствам.