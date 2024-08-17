Авиакомпании увеличат количество рейсов из Актау

Об увеличении количества авиарейсов из Актау сообщил на встрече с жителями Мангистауской области министр транспорта РК Марат Карабаев.

Фото Air Astana

В скором времени, по словам Марата Карабаева, увеличится количество рейсов между Актау и Алматы, а именно с 10 до 12.

В направлении «Актау – Астана» авиакомпания Air Astana планирует увеличить их с пяти до семи, а SCAT – с 7 до 11 рейсов в неделю.

Ранее Lada.kz писала о возобновлении полетов между Астраханью и Актау. Подробнее по ссылке.