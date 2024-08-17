Мангистау признан регионом с лучшими дорогами в Казахстане

Показатель местных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии – 97%, а республиканской сети – 95%. Об этом на встрече с жителями региона заявил министр транспорта РК Марат Карабаев.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона

По словам спикера, Мангистауская область признана регионом с лучшими дорогами в стране. Так, общая протяженность автомобильных дорог составляет порядка трех тысяч километров. Показатель местных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии – 97%, а республиканской сети – 95%.

В Мангистауской области завершается капитальный ремонт дороги республиканского значения от села Курык до села Жетыбай общей протяженностью 64 километра. Дорога «Курык – Жетыбай», ведущая в морской порт Курык, обеспечивает выход на важный для нашей страны транспортный коридор – Транскаспийский международный транспортный маршрут. Так, после сдачи объекта в эксплуатацию весь транзитный поток будет напрямую перенаправлен на порт Курык. Если раньше водителям приходилось заезжать в Актау, то теперь добраться до морской гавани можно через село Жетыбай. После сдачи обьекта в эксплуатацию время выхода на основной коридор Транскаспийского международного транспортного маршрута по территории нашей страны сократится еще на два часа, - рассказал Марат Карабаев.

В прошлом месяце антикор выявил факты нарушения требований содержания дорожных знаков, были даны рекомендации по их устранению на дороге «Курык – Жетыбай».

Напомним, окончание капитального ремонта дороги было запланировано на декабрь 2023 года.