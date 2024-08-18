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18.08.2024, 10:24

Работу портов в Мангистау проверил глава министерства транспорта

Общество 0 89 Сергей Кораблев

В ходе рабочего визита в Мангистаускую область глава министерства транспорта Марат Карабаев ознакомился с деятельностью крупных объектов транспортной инфраструктуры на Каспии, сообщили в ведомстве.

Фото Министерства транспорта РК
Фото Министерства транспорта РК

Министр посетил морские порты Актау, Курык и Баутино, а также проверил работу морских терминалов Саржа, Ерсай и Северный.

В рамках развития морской инфраструктуры ведется работа по созданию дополнительных контейнерных терминальных мощностей, обновлению перегрузочной техники, развитию логистики, упрощению таможенных и административных процедур, а также цифровизации коридоров Транскаспийского международного транспортного маршрута и Север-Юг. 

В целом по итогам реализации данной работы к 2030 году планируется увеличить пропускную способность казахстанских портов с текущих 21 миллиона тонн до 30 миллионов тонн. Указанные работы являются частью комплексных мер принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте.

Так, к примеру, дноуглубительные работы ведутся в акватории порта Курык. Дно планируют углубить на полтора-два метра. К работам привлечена специализированная дноуглубительная техника крупной европейской компании «Jan de Nul». Аналогичные работы также будут проведены в порту Актау.

В ходе рабочего визита министр также ознакомился с работой системы управления движением судов (СУДС) в акватории морского порта Баутино. СУДС обеспечивает навигационную безопасность мореплавания и сокращает риск возникновения аварийных ситуаций на море. Подобный объект в августе текущего года был введён в эксплуатацию в акватории морского порта Курык. В 2025 году запланирован ввод в эксплуатацию СУДС в порту Актау.

Реализация данных мер позволит обеспечить навигационную безопасность в Казахстанском секторе Каспийского моря согласно требованиям международной конвенции СОЛАС-74.

Напомним, что объем перевозок грузов по ТМТМ за семь месяцев увеличился на 62% и составил 2,5 миллиона тонн (за аналогичный период 2023 года 1,6 миллионов тонн).

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