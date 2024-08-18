Охота на скутеристов в Актау: могут ли полицейские применять физическую силу?

В настоящее время наблюдается тотальная проверка водителей мопедов. Скутеристы утверждают, что полиция порой устраивает за ними погони, что они считают неправомерным. Автомобилисты же жалуются на многих водителей мопедов, которые грубо нарушают ПДД и создают опасные ситуации на дорогах. Нужно ли иметь права на мопед, на каком основании полиция имеет право останавливать скутеристов и правомерна ли погоня в случае неподчинения, в материале корреспондента Lada.kz .

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Согласно Закона РК «О дорожном движении» мопед – двух- или трехколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К скутерам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.

На вопросы корреспондента Lada.kz ответил адвокат Айбек Суюндуков.

Нужно ли иметь водительское удостоверение согласно поправкам в Законе, потому что город усеян мопедами, а именно доставщиками еды, подростками, которые нарушают правила, создавая аварийные ситуации?

Для управления таким механическим средством, как отметил адвокат, необходимо будет получать права категории «А1» (управление мопедами). (согласно подпункту 10 части 1 статьи 73 Закона РК «О дорожном движении»).

Согласно пункту 165 Правил дорожного движения право управления мопедом предоставляется лицам, достигшим 16 лет.

На каком основании полиция имеет право останавливать скутеристов?

Водители мопедов обязаны знать и соблюдать нормы Закона РК «О дорожном движении» и правила дорожного движения, утвержденные уполномоченным органом.

Сотрудники полиции имеют право останавливать водителей мопедов в случаях нарушения водителем мопедов норм вышеназванных норм.

В соответствии с частью 1 статьи 615 КоАП РК невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения влечет штраф в размере 2 МРП (7384 тенге).

Под иными участниками дорожного движения в настоящей статье следует понимать лиц, управляющих мопедами, велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств.

Ниже перечислены нормы, запрещающие водителям мопедов в совершении тех или иных действий.

Согласно части 3 статьи 57 Закона РК «О дорожном движении» водителям мопедов, электрических самокатов и велосипедов запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который не выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего требованиям, определенным правилами дорожного движения, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;

при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

Соответственно с частью 4 статьи 57 Закона РК «О дорожном движении» водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

Также мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час подлежат государственной регистрации в уполномоченном органе согласно подпункту 2 части 1 статьи 64 Закона РК «О дорожном движении».

Соответственно с пунктом 118 Правил дорожного движения на автомагистралях запрещается: управлять мопедами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию меньше 40 километров в час.

В соответствии с пукнтом 128 Правил дорожного движения в темное время суток и условиях недостаточной видимости, независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на мопедах включаются габаритные огни и фары дальнего или ближнего света.

Также, запрещается движение мотоциклов и мопедов в зоне действий знака «Движение мотоциклов запрещено».

Правомерна ли погоня, если скутерист не подчинился требованиям и сбежал на своем транспорте?

Статьей 379 УК РК предусмотрена ответственность за неповиновение представителю власти, а именно:

В части 1 неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, а равно в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, -

наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В части 2 деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, -

наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно статьи 60 Закона РК «О правоохранительной службе» сотрудники имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, а также специальные средства, в том числе наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия помещений, принудительной остановки транспорта, водометы, служебных животных, бронемашины и другие специальные транспортные средства, перечень которых определяется правительством РК, для остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель не подчиняется законным требованиям сотрудника остановиться.