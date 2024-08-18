Новую дорогу в пригороде Актау сравнили с велосипедной

Водители пожаловались на новую асфальтированную дорогу в жилом массиве Арай. Автовладельцы заявляют, что она слишком узкая и больше походит на велодорожку.

Фото Lada.kz

В качестве доказательств жители жилого массива Арай измерили ширину автодороги на улице №3, которая составила 3,2 метра.

Что за велодорожка для автомобилистов?! На такой дороге никак не помещается два автомобиля – одному из водителей приходится съезжать с проезжей части. А если завтра здесь еще уложат бордюр, то тогда будет только одностороннее движение?, - возмущаются автомобилисты.

Автовладельцы считают, что нужно уложить асфальт по одному метру с каждой стороны дороги.

Как удалось выяснить корреспонденту Lada.kz в акимате Мунайлинского района, разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги в жилом массиве Арай. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен договор с ТОО «Нұрлы Жол».

Согласно проектно-сметной документации ширина дороги составляет 3,0 метра. Асфальт уже уложен на улицах №3, №5, №9 и №11.

Чиновники сообщили, что строительные работы ежедневно контролируются надзорными органами, так же «Ұлттық сапа орталығы» проводит экспертизу качества дорог.

На вопрос, почему такая узкая дорога и будут ли ее расширять, представители местной администрации пока не ответили.