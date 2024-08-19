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19.08.2024, 09:10

Где отключат воду и электроэнергию в Актау 19 августа

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

В каких микрорайонах города сегодня, 19 августа, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Питьевое водоснабжение отключили в трех микрорайонах:

 - в связи с порывом в микрорайоне Шығыс-2 под ограничением участки №№ 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20. Ориентировочное время восстановления водоснабжения до 15.00;

- под ограничением 25 дом в 28 микрорайоне. Ориентировочное время восстановления водоснабжения до 20.00;

- под ограничением участки №№ 126-145 в микрорайоне Шығыс-3. Ориентировочное время восстановления водоснабжения до 17.00.

Техническое водоснабжение в связи с порывами и ремонтными работами отключили в следующих микрорайонах:

- с 29 по 39 микрорайоны, ориентировочно до 20.00;

- под ограничением 3 дом в 28А микрорайоне, ориентировочно до 17.00;

- под ограничением дома №№ 49 и 52 в 15 микрорайоне, ориентировочно до 20.00.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 19 августа, в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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