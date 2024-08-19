В Мангистау растет количество пациентов детской больницы

С начала года число больных, поступивших на лечение в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу, увеличилось на 1 319 человек, на 951 возросло количество пролеченных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

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Отмечается рост и оперативных вмешательств. Если в 2023 году было проведено 1 724 операции, то с начала текущего года – уже 1796, рост на 72 случая.

«Ежегодно стационарную помощь получают около 15 000 пациентов, в приемное отделение обращаются более 75 000 детей», - прокомментировали в управлении здравоохранения.

Таким образом, области необходима централизованная многопрофильная детская больница, способная оказывать стационарную и стационарозамещающую помощь третьего уровня регионализации.

Напомним, больница была основана в 1978 году, в 1981 году возведена пристройка к инфекционному отделению, в 2009 году - к основному зданию.