В Мангистау прошли стрельбы из минометов

На полигоне «Оймаша» в Мангистауской области прошли учения с участием минометных подразделений десантно-штурмового батальона морской пехоты Военно-морских сил. В рамках учений расчёты 120-мм минометов «Сани» и 82-мм минометов «Поднос» поразили мишени, расположенные на дистанциях от 1 до 5 тысяч метров, рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Минометная стрельба. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

Основной целью учений стала отработка навыков боевого применения минометов, а также совершенствование действий личного состава в условиях, приближенных к боевым.

«Подразделения морской пехоты успешно выполнили нормативы по развертыванию на местности перед началом стрельб, занятию огневых позиций и приведению минометов в боевое состояние. Важным этапом учений стала отработка взаимодействия между расчётами и командным составом, что является ключевым аспектом при ведении боевых действий", - рассказал командир минометной батареи Ерлик Мухамбетов.

Особое внимание во время учений уделялось стрельбе в ночное время, что значительно усложнило задачи перед подразделениями, но позволило отработать навыки ведения боевых действий в условиях ограниченной видимости.

Как отметили сами военные, итоги учений показали, что минометные подразделения десантно-штурмового батальона морской пехоты готовы к выполнению боевых задач любой сложности, как в дневное, так и в ночное время.