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19.08.2024, 19:12

Насколько МАЭК готов к отопительному сезону

Общество 0 0 Александр Рыжих

Из девяти миллиардов, выделенных из собственных средств энергокомбината на ремонтные работы в 2024 году, освоено только 2,7 миллиарда. Об этом сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

По данным управления, ТОО «МАЭК» ежегодно выполняет комплекс работ по подготовке к отопительному периоду.

Так, бюджет ремонтной кампании 2024 года составил девять миллиардов тенге за счет собственных средств МАЭК. Из них:

- на капитальные ремонты – 709,21 миллиона тенге;
- на капитальные вложения (инвестиционные проекты) – 2 9 миллиарда тенге;
- на текущие ремонты – 5,3 миллиарда тенге;

На данный момент освоено 2,7 миллиарда тенге.

По информации управления, графиком запланированы капитальный ремонт трех котлоагрегатов (№4 на ТЭЦ–1; №№4 и 11 на ТЭЦ-2), первой турбины (№8 на ТЭЦ-2) и первого энергоблока №3 на ТЭС.

На сегодняшний день завершен капитальный ремонт котла №4 и расширенный текущий ремонт котла №7 на ТЭЦ-2. Помимо этого, выполняется капитальный ремонт:

- котла №4 ТЭЦ-1 (срок завершения ремонта 31 августа 2024 года);
- котла №11 ТЭЦ-2 (срок завершения ремонта 14 октября 2024 года).  

В расширенном текущем ремонте находится турбина №4 ТЭЦ–1. Ее ремонт планируют завершить 31 августа этого года. Ремонты бойлерных установок №№1 и 2 ТЭЦ-1 и №№1, 2 и 3 ТЭЦ-2 будет завершен 16 сентября этого года.  

Напомним, ранее сообщалось, что из резерва правительства выделено пять миллиардов тенге на поддержку деятельности ТОО «МАЭК».

 

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