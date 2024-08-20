Где отключат воду и электроэнергию в Актау 20 августа

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС» предоставили данные о том, в каких микрорайонах города сегодня, 20 августа, произойдут плановые отключения электроэнергии и воды.

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В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили питьевую и техническую воду.

В связи с проведением ремонтных работ питьевую воду отключили в микрорайоне Шыгыс-2. Под ограничением дома на участках №№ 89, 170, 170/1, с 174 до 178, 186, 193. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00. Без технической воды остались жители домов №№ 49 и 52 в 15 микрорайоне и дома № 3 в 28 микрорайоне. Ориентировочно до 17.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 20 августа, плановых отключений электроэнергии в Актау производиться не будет.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.