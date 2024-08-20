В Актау концерты по выходным дают морские пехотинцы

В воинской части №25744 Регионального командования «Запад» Вооруженных сил Республики Казахстан, расположенной в Актау, выходные дни превращаются в яркое и насыщенное время отдыха – морские пехотинцы сами организуют концерты и сами в них участвуют. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

На сцене команда КВН. Фото предоставил Н.Шалабаев

В эти выходные в культурно-досуговом центре бригады морской пехоты прошла концертная программа, организованная для солдат срочной службы, военнослужащих и их семей.

«Особенностью концерта стало то, что на сцене выступали не известные артисты или звезды казахстанской эстрады, а сами военнослужащие — солдаты, сержанты и офицеры 1-го штурмового батальона бригады морской пехоты. Концертная программа в этой части стала своеобразным ритуалом, проводимым каждую неделю. Один из батальонов демонстрирует свои творческие способности, организуя шоу для всей воинской части. Организаторы мероприятия уделяют внимание каждой детали, создавая атмосферу праздника: у входа установлена фотозона для семей военнослужащих, звучит музыка, создающие ощущение праздника», - говорит Нурбол Шалабаев.

Офицеры и сержанты исполнили патриотические песни, сопровождаемые танцевальными постановками. Есть в части и своя команда КВН, которая выступила с очередной программой. А завершился концерт гимном бригады морской пехоты.