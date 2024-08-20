Поврежденные авто получали свидетельства о безопасности конструкции в Мангистау

На автомобили с повреждениями выдавались свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств, сообщает официальный сайт комитета технического регулирования и интеграции Республики Казахстан.

фото с сайта drive2.ru

Департаментом была приостановлена деятельность двух организаций Мангистауской области: ТОО «АвтоСертАктау» и испытательной лаборатории филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

В ходе внеплановых проверок было установлено, что данные организации оформляли свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств на автомобили с повреждениями, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Согласно регламенту, испытаниям и проверке подлежат только комплектные транспортные средства, пригодные для эксплуатации в соответствии с их назначением.

На основании выявленных нарушений наложены штрафы на ТОО «АвтоСертАктау» в размере 719 940 тг., а на АО «НаЦЭкС» Мангистауского филиала в размере 2 215 200 тг.

Аттестаты аккредитации данных лабораторий приостановлены сроком на 6 месяцев.