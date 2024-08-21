Где отключат воду и электроэнергию в Актау 21 августа

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

Фото istockphoto.com

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 21 августа, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций.

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Сегодня, 21 августа, рабочие ГКП «Каспий жылу, су арнасы» будут проводить ремонтные работы в следующих микрорайонах:

- 28 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 3, ориентировочно до 20.00;

- микрорайон Толкын-2, отключили техническую воду в домах на участках №№ 91 - 102, ориентировочно до 17.00;

- 3 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ с 39 по 46, 71, 69, 68, 70, ориентировочно до 15.00;

- 13 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 52, ориентировочно до 14.00;

- 4 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 64 и 65, ориентировочно до 17.00;

- 7 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 14, 15, 16, 18, 19, детский сад, ориентировочно до 17.00

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.