Как в Мангистау обстоит ситуация с корью – ответ санэпидемиологов

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области предоставили данные о текущей ситуации с корью в регионе.

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В Мангистауcкой области за период с 1 января по 20 августа текущего года с лабораторным подтверждением зарегистрировано 1 834 случаев кори. Из них:

343 случая в возрасте до одного года;

984 случая в возрасте от одного до 14 лет;

76 случаев в возрасте от 15 до 18 лет;

431 случай в возрасте от 19 лет и старше.

Специалисты напомнили, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация.