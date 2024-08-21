Как в Мангистау обстоит ситуация с корью – ответ санэпидемиологов

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области предоставили данные о текущей ситуации с корью в регионе.
В Мангистауcкой области за период с 1 января по 20 августа текущего года с лабораторным подтверждением зарегистрировано 1 834 случаев кори. Из них:
Специалисты напомнили, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация.
Для профилактики заболевания в соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан предусмотрена вакцинация детей вакциной ККП (корь, эпидемический паротит, краснуха) в возрасте одного года и ревакцинация в возрасте шести лет, то есть повторная вакцинация, - отметили в департаменте.
Комментарии0 комментарий(ев)