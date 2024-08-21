Франция и Германия заинтересовались открытием своих терминальных мощностей в порту Актау

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Заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта РК Касым Тлепов рассказал о планах иностранных компаний открыть производство паромов и контейнеровозов в Казахстане в рамках освоения Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Сейчас есть одна нидерландская компания, которая уже готова оснащать перевозки собственными судами и открыть в Казахстане производство паромов и контейнеровозов. Немецкая RINUS и французская CMA CGM заинтересованы в создании своих терминальных мощностей в порту Актау. В то же время интерес проявляет и ряд арабских стран. В частности, в порту Курык может появиться дополнительный терминал, построенный совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports, - сказал Касым Тлепов на брифинге в СЦК.

Кроме этого, к транзиту товаров по ТМТМ проявляют интерес компании ближнего зарубежья.

Речь идет о компании из Узбекистана. К примеру, транспортировка фур на узбекских грузовых автомобилях через порт Курык только за год выросла на 63%, - отметил Касым Тлепов.

Тем временем за последние семь месяцев 2024 года через морские порты Актау и Курык перевезено порядка 4,2 млн тонн, данный показатель сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом на 63% выросли объемы грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и составили 2,5 млн тонн. Более чем в 14 раз отмечается рост китайского транзита.

В этом году планируется перевалить через порты Актау и Курык порядка 8 млн тонн, в том числе по ТМТМ – 4,2 млн тонн. Наравне с экспортом и транзитом отмечается рост на 50% и импортного грузопотока. Это, в свою очередь, показывает заинтересованность европейских компаний в маршруте ТМТМ, - уточнил зампредседателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.

Он также добавил, что в текущем году ратифицированы два Соглашения с китайской стороной, открыт казахстанский терминал в Сиане. Приняты меры по упрощению таможенных процедур при пересечении границы, с китайской стороной проработано предоставление субсидий для своих экспортеров.

Ранее сообщалось о том, что пропускную способность портов Курык и Актау хотят увеличить на 50% к 2028 году.