В Мангистауской области стало больше желающих узнать свой ВИЧ-статус

С начала года в лабораториях Мангистауского центра по борьбе с ВИЧ проведено свыше 90 тысяч исследований на вирус иммунодефицита человека. За аналогичный период прошлого года их было меньше на 4 тысячи фактов. Об этом рассказала Ольга Таласбаева, заведующая лабораторией центра.

_фото из открытых источников

В прошлом году за семь месяцев лаборанты центра провели 89 99 исследований на вирус иммунодефицита человека. С начала текущего года - 93 379, что больше прошлогоднего показателя на 4 280 фактов.

«Несмотря на рост обращений количество выявленных случаев ВИЧ-инфекции снизилось на 8,5%: за семь месяцев 2023 года было зарегистрировано 47 случаев, с начала текущего года - 43. Важно проходить обследование на ВИЧ регулярно, особенно если был риск, ведь при инфицировании нет характерных специфических признаков. Единственным способом выявления вируса остается тест на ВИЧ», - подчеркнула Ольга Таласбаева.

Обследование на ВИЧ можно пройти в центре по профилактике ВИЧ-инфекции, который находится по адресу: Актау, 3 мкр., здание №170.

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