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21.08.2024, 15:16

В Мангистауской области стало больше желающих узнать свой ВИЧ-статус

Общество 0 406 Гульмира Садырова

С начала года в лабораториях Мангистауского центра по борьбе с ВИЧ проведено свыше 90 тысяч исследований на вирус иммунодефицита человека.  За аналогичный период прошлого года их было меньше на 4 тысячи фактов. Об этом рассказала  Ольга Таласбаева, заведующая лабораторией центра.

_фото из открытых источников
_фото из открытых источников

В прошлом году за семь месяцев лаборанты центра провели 89 99 исследований на вирус иммунодефицита человека.  С начала текущего года - 93 379, что больше прошлогоднего показателя на 4 280 фактов.  

«Несмотря на рост обращений количество выявленных случаев  ВИЧ-инфекции снизилось на 8,5%: за семь месяцев 2023 года  было зарегистрировано 47 случаев, с начала текущего года  - 43. Важно проходить обследование на ВИЧ регулярно, особенно если был риск, ведь при инфицировании нет характерных специфических признаков. Единственным способом выявления вируса остается тест на ВИЧ», - подчеркнула Ольга Таласбаева.

Обследование на ВИЧ можно пройти в центре по профилактике ВИЧ-инфекции, который находится по адресу: Актау, 3 мкр., здание №170.

Часы работы: 08:30-16:42. Телефон: 8 (7292) 50 40 49.

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