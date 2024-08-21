18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.7
529.12
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.08.2024, 15:17

Водонасосную станцию за 1,8 млрд тенге хотят построить близ Актау

Общество 0 1 044 Алия Шарипова

Управление финансов Мангистауской области объявило конкурс на определение подрядчика, который займется строительством водонасосной станции с резервуарами в районе Теплого пляжа. Проект обойдется в 1,8 миллиарда тенге.

Иллюстративное фото: techintegra.ru
Иллюстративное фото: techintegra.ru

По данным сайта госзакупок, заказчиком проекта является Актауский городской отдел строительства. На возведение станции власти предусмотрели 1 855 462 560,00 тенге.

Как следует из общей пояснительной записки, объект общей производительностью 960 кубометров в час будет включать насосную станцию с операторной, узел для счета воды, два резервуара для воды на 10 000 кубометров каждый, трансформаторную подстанцию, котлован для слива воды.

В документе названы причины строительства объекта.

В зону отдыха «Теплый пляж» питьевая вода подается через насосную станцию перекачки опреснительного завода «Каспий» по двум водоводам – основной Ду500 мм и резервный Ду355 мм. Из-за транспортировки воды на большие расстояния (20 км) не соблюдаются требования к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. Крайне сложно поддержать средний часовой расход в сутки максимального водопотребления, - сказано в общей пояснительной записке.

Новая же станция предназначена для эффективной работы системы транспортировки питьевой воды для подачи ее потребителям, находящимся в районе Теплого пляжа.

Целью проектного решения является обеспечение равномерной подачи заданного объема питьевой воды, соответствующего режимам ступенчатого потребления. Предполагается, что ввод объекта в эксплуатацию эффективно обеспечит подачу воды потребителям базы отдыха и другим предприятиям, расположенным в южной части Актау, - сказано в документе.

Земельный участок под строительство водонасосной станции с резервуарами находится в самой зоне отдыха, в 5 километрах от автодороги Актау – Курык. В административном отношении участок относится к Мунайлинскому району.

Ранее сообщалось, что в микрорайонах Актау установили семь насосных станций, регулирующих давление питьевой воды. Они предназначены для автоматического регулирования давления и обеспечения подачи питьевой воды, поступающей от ТОО «МАЭК» в жилые дома под давлением.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?