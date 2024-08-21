Водонасосную станцию за 1,8 млрд тенге хотят построить близ Актау

Управление финансов Мангистауской области объявило конкурс на определение подрядчика, который займется строительством водонасосной станции с резервуарами в районе Теплого пляжа. Проект обойдется в 1,8 миллиарда тенге.

Иллюстративное фото: techintegra.ru

По данным сайта госзакупок, заказчиком проекта является Актауский городской отдел строительства. На возведение станции власти предусмотрели 1 855 462 560,00 тенге.

Как следует из общей пояснительной записки, объект общей производительностью 960 кубометров в час будет включать насосную станцию с операторной, узел для счета воды, два резервуара для воды на 10 000 кубометров каждый, трансформаторную подстанцию, котлован для слива воды.

В документе названы причины строительства объекта.

В зону отдыха «Теплый пляж» питьевая вода подается через насосную станцию перекачки опреснительного завода «Каспий» по двум водоводам – основной Ду500 мм и резервный Ду355 мм. Из-за транспортировки воды на большие расстояния (20 км) не соблюдаются требования к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. Крайне сложно поддержать средний часовой расход в сутки максимального водопотребления, - сказано в общей пояснительной записке.

Новая же станция предназначена для эффективной работы системы транспортировки питьевой воды для подачи ее потребителям, находящимся в районе Теплого пляжа.

Целью проектного решения является обеспечение равномерной подачи заданного объема питьевой воды, соответствующего режимам ступенчатого потребления. Предполагается, что ввод объекта в эксплуатацию эффективно обеспечит подачу воды потребителям базы отдыха и другим предприятиям, расположенным в южной части Актау, - сказано в документе.

Земельный участок под строительство водонасосной станции с резервуарами находится в самой зоне отдыха, в 5 километрах от автодороги Актау – Курык. В административном отношении участок относится к Мунайлинскому району.

Ранее сообщалось, что в микрорайонах Актау установили семь насосных станций, регулирующих давление питьевой воды. Они предназначены для автоматического регулирования давления и обеспечения подачи питьевой воды, поступающей от ТОО «МАЭК» в жилые дома под давлением.