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21.08.2024, 15:24

Мощность битумного завода планируют ощутимо увеличить в Актау

Общество 0 878 Алия Шарипова

Мощность Актауского битумного завода хотят увеличить с 500 до 750 тысяч тонн битума в год. Работы в этом направлении планируют начать в текущем году. Об этом сообщает АО «Национальная компания «Казмунайгаз».

Фото: АО «Национальная компания «Казмунайгаз»
Фото: АО «Национальная компания «Казмунайгаз»

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов в ходе визита в Китай провел встречи с руководителями ведущих китайских компаний China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) и CITIC Group. Обсуждались вопросы реализации совместных инициатив в области геологоразведки, нефтедобычи и переработки.

На переговорах с председателем правления CNOOC Ван Дунцзинем было подписано соглашение о намерениях в области геологоразведки. Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных геологических исследований по перспективным разведочным проектам и разработке месторождений углеводородов на территории Казахстана.

В ходе встречи с председателем Совета директоров CITIC Group Си Гуохуа был рассмотрен текущий статус проекта расширения мощности Актауского битумного завода (ТОО «СП «Caspi Bitum») с 500 до 750 тысяч тонн битума в год. Предполагается, что строительно-монтажные работы начнутся в четвертом квартале этого года.

Казахстан сотрудничает с CITIC Group в нефтегазовой сфере более 15 лет. Мы высоко ценим наше стратегическое партнерство, - отметил А.Хасенов.

Глава КМГ подчеркнул важность запуска завода в марте 2025 года (до начала дорожно-строительного сезона) и предложил изменить график проекта, чтобы предусмотреть круглосуточный режим работ.

Стороны обсудили возможность ускоренного изготовления технологического оборудования на заводах и оптимизацию логистики его доставки на «Caspi Bitum».

На встречах стороны особо отметили высокий потенциал и позитивную динамику сотрудничества Казахстана и Китая в нефтегазовой отрасли.

К слову, в августе прошлого года у завода отмечалось снижение производства битума.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Битумный завод, это хорошо. Но кто-нибудь объяснит мне такое как: на завод поступает нефть, там самовар варит её, в процессе перегонки попутно выходит бензин, соляра, керосин и в самом конце битум. Вопрос: Куда уходит всё остальное кроме битума.
21.08.2024, 11:40
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