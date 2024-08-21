Мощность битумного завода планируют ощутимо увеличить в Актау

Мощность Актауского битумного завода хотят увеличить с 500 до 750 тысяч тонн битума в год. Работы в этом направлении планируют начать в текущем году. Об этом сообщает АО «Национальная компания «Казмунайгаз».

Фото: АО «Национальная компания «Казмунайгаз»

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов в ходе визита в Китай провел встречи с руководителями ведущих китайских компаний China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) и CITIC Group. Обсуждались вопросы реализации совместных инициатив в области геологоразведки, нефтедобычи и переработки.

На переговорах с председателем правления CNOOC Ван Дунцзинем было подписано соглашение о намерениях в области геологоразведки. Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных геологических исследований по перспективным разведочным проектам и разработке месторождений углеводородов на территории Казахстана.

В ходе встречи с председателем Совета директоров CITIC Group Си Гуохуа был рассмотрен текущий статус проекта расширения мощности Актауского битумного завода (ТОО «СП «Caspi Bitum») с 500 до 750 тысяч тонн битума в год. Предполагается, что строительно-монтажные работы начнутся в четвертом квартале этого года.

Казахстан сотрудничает с CITIC Group в нефтегазовой сфере более 15 лет. Мы высоко ценим наше стратегическое партнерство, - отметил А.Хасенов.

Глава КМГ подчеркнул важность запуска завода в марте 2025 года (до начала дорожно-строительного сезона) и предложил изменить график проекта, чтобы предусмотреть круглосуточный режим работ.

Стороны обсудили возможность ускоренного изготовления технологического оборудования на заводах и оптимизацию логистики его доставки на «Caspi Bitum».

На встречах стороны особо отметили высокий потенциал и позитивную динамику сотрудничества Казахстана и Китая в нефтегазовой отрасли.

К слову, в августе прошлого года у завода отмечалось снижение производства битума.