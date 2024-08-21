В нашем Дубае засохли огурцы! Огороды гибнут из-за дефицита воды в Актау

Жители Актау пожаловались на работу ТОО «МАЭК»: с их слов, из-за плохого водоснабжения в районе «Родничок-2» засыхают огороды. В пресс-службе энергокомбината прокомментировали ситуацию.

Иллюстративное фото: Pixabay

В редакцию Lada.kz обратился председатель общественного объединения (ОО) «Огородное общество «Родничок-2» Оскар Кан. С его слов, все текущее лето люди не могут полноценно ухаживать за своими огородами. Причина тому – дефицит воды.

У нас засыхают огороды. И это несмотря на то, что у нас заключен договор с ТОО «МАЭК» на водоснабжение. Воду давали в последний раз 2 июня и 14 июля, а сейчас уже 21 августа. Я никак не могу организовать встречу с руководством энергокомбината. Нас не слышат, проблемный вопрос поднимаем не в первый раз, - пожаловался Оскар Кан.

Для того, чтобы хоть как-то спасти огороды, их владельцам приходится заказывать воду.

Шесть кубов заказанной воды обходятся в 12 тысяч тенге. Сложнее всего приходится пенсионерам, так как у них нет возможности на постоянной основе отдавать такие деньги, - отметил Оскар Кан.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу ТОО «МАЭК». В энергокомбинате озвучили причины, из-за которых погибают огороды.

В связи с увеличением потребления питьевой воды в Актау, а также увеличением температуры морской воды, которая повлияла на снижение выработки дистиллята опреснительными установками, ограничена подача воды для полива в огороднические хозяйства. Это мера, направленная на обеспечение устойчивости водоснабжения в городе, - пояснили в МАЭКе.

В пресс-службе отметили, что имеют право ограничивать хозяйства в воде.

Согласно договору, заключенному между ТОО «МАЭК» и огородническими хозяйствами, подача оговоренных в графике поливов объемов воды может быть прекращена в случае падения уровней дистиллятсодержащей продукции до аварийных. При стабилизации уровней подача воды на полив будет возобновлена в соответствии с дальнейшим графиком полива, - заключили на МАЭКе.

Стоит отметить, что это не первая жалоба дачников. В июне текущего года в редакцию обращались представители огородного общества «Родничок-1». Они сообщали, что им также не дают воду для полива огородов. Люди подчеркивали, что среди них есть пенсионеры, инвалиды и многодетные, для которых выращивание овощей и фруктов является существенной помощью в организации питания.

Кроме того, со слов владельцев огородов, полив растений осуществляется не питьевой водой, а так называемым техническим дистиллятом.

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