В воинских частях регионального командования «Запад» в Актау пополнение

Ряды воинских частей регионального командования «Запад» пополнили молодые лейтенанты и кадеты. На днях 41 офицер и 30 кадетов, выпускников казахстанских высших военно-учебных заведений и Кадетского корпуса Министерства обороны Республики Казахстан, прибыли для прохождения службы в воинских частях Атырауского, Актюбинского, Бейнеуского и Актауского гарнизонов.

Молодое пополнение. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона

По прибытии молодые офицеры и сержанты приняли участие в учебно-методических сборах.

«Одним из ключевых мероприятий сборов стала сдача тестов по предметам общевоинского устава, физической подготовке, а также нормативов по тактической и огневой подготовке. Эти испытания стали важным этапом для проверки уровня подготовленности молодых офицеров и кадетов, выявления их сильных сторон и областей, требующих дальнейшего совершенствования», - говорит полковник Елдос Бозгулов, заместитель командующего войсками регионального командования «Запад».

По завершении сборов молодые офицеры и кадеты приступят к выполнению служебных обязанностей.