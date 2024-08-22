Где отключат воду и электроэнергию в Актау 22 августа

В каких микрорайонах города сегодня, 22 августа, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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Сегодня, 22 августа, ремонтные работы по водоснабжению в четырех микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Питьевую воду отключили в следующих микрорайонах:

- 22 микрорайон, дом № 9, ориентировочно до 15.00;

- 6 микрорайон, дом № 36, ориентировочно до 17.00;

- 1 микрорайон, дом № 21, ориентировочно до 17.00.

Также техническое водоснабжение ограничили в связи с ремонтом в 28 микрорайоне. Под ограничением дом № 3, ориентировочно до 20.00.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили об отключении технической воды на нижнюю и верхнюю зоны города.

Для проведения срочных ремонтных работ на ЦУВС -3 будет отключена подача технической воды на нижнюю и верхнюю зоны города с 09:00 22 августа до 09:00 23 августа. Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении предприятия.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 22 августа, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.