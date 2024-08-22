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22.08.2024, 10:08

Экстрим в Мангистау: как блогер пережила жуткие туалеты и жару в пустыне

Общество 0 3 507 Наталья Вронская

Популярная блогер Хлои Джейд (Chloe Jade) отправилась в захватывающее путешествие по отдалённым уголкам Казахстана, исследуя Мангистау. В видео на своем ютуб-канале она делится впечатлениями от необыкновенных пейзажей, древних геологических формаций, а также рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются путешественники в этих местах.

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

Сама путешественница описывает себя как женщину, которая намеревается посетить все страны мира.

«Привет, я Хлоя Джейд. Я планирую посетить все страны мира. На данный момент я побывала более чем в 130 из них! (Всего их 197). Я веду видеоблог о том, каково женщинам путешествовать по странам, которые не особо предназначены для туристов. Мир прекрасен, а люди в нем, как правило, добрые. Я так счастлива, что могу поделиться тем, что я делаю, с людьми, которые тоже ценят меня», - рассказывает она в своем блоге.

Прибыв из Алматы в Актау, Хлои описывает долгий путь по пустынным дорогам, где встречаются дикие верблюды и древние мазары. Одним из самых ярких моментов её путешествия стала долина шаров, известная своими сферическими каменными образованиями, возраст которых достигает миллионов лет. Несмотря на изнуряющую жару, Хлои поднимается на различные смотровые точки, чтобы показать красоту и величие этого региона.

Однако не всё в её путешествии прошло гладко. Хлои Джейд отмечает крайне неудовлетворительные условия в некоторых общественных туалетах, которые встретились на её пути. Одно из таких мест она описывает как «худший туалетный опыт», сравнивая его с амбаром, и признавая, что было бы лучше воспользоваться природой, чем таким санитарным узлом. Эти неудобства стали одним из самых неприятных моментов путешествия, что ещё раз подчёркивает, насколько важно быть готовым к таким испытаниям при посещении удалённых мест.

Кроме того, Хлои познакомилась с местной культурой, попробовала традиционные блюда и даже провела ночёвку в палатке в пустыне. В видео также показаны исторические и культурные особенности Мангистау, включая древние пещеры и горы, сформированные миллионы лет назад.

Этот видеоблог не только рассказывает о потрясающей природе Мангистау, но и честно показывает все аспекты путешествия, включая не самые приятные моменты. Для тех, кто готов к настоящим приключениям, видео Хлои Джейд станет источником вдохновения и полезной информации о том, что может ожидать в одном из самых отдалённых и загадочных регионов Казахстана.

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