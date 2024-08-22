Более 34 тысяч жителей Мангистау не сдали декларации о доходах

Меньше месяца осталось до завершения сроков сдачи деклараций в рамках всеобщего декларирования, напоминает департамент государственнных доходов жителям Мангистауской области.

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Последний день приема деклараций - 15 сентября 2024 года.

«На текущий момент 250 форму (первичная декларация о доходах, сдается один раз, прим. автора) еще не представили 34019 физических лиц в Мангистауской области. Форму 270.00 о доходах и имуществе - 24531 человек в регионе. По состоянию на 21 августа текущего года декларацию представили 149371 жителей Мангистауской области», - рассказали в департаменте госдоходов.

Вместе с тем предусмотрено несколько способов предоставления деклараций в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile, Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.

Во избежание несвоевременного исполнения налогового обязательства департамент государственных доходов рекомендует заранее представить декларацию, которая представляется по месту жительства (прописки).