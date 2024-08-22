Что с опреснительной установкой на 6 тысяч кубов, рассказали в ТОО «МАЭК»

Редакция lada.kz продолжает следить за исполнением обещаний, данных в рамках улучшения обеспечения жителей Актау питьевой водой. Так, в июле текущего года чиновниками заявлялось, что на предприятии МАЭК будет запущена опреснительная установка обратного осмоса на 6 тысяч кубов в сутки в начале августа. Корреспонденты издания связались с пресс-службой предприятия и выяснили, как обстоят дела в настоящее время.

фото ЦОК Мангистауской области

По данным компании, монтажные работы на опреснительной установке обратного осмоса производительностью 6000 м3 в сутки закончены. В настоящее время установка находится в режиме подконтрольной эксплуатации. Выполняются работы по настройке и подбору оптимального режима работы.

«Производительность установки составляет 2000-2500 м3 в сутки. Вывод на полную мощность будет осуществлен после завершения строительства и ввода в эксплуатацию нового трубопровода подземной воды с месторождения Куюлус до ОЗ Каспий и ЦУВС-2, от которого будет подаваться исходная вода на установку», - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

Напомним, 12 июля депутаты областного и Актауского городского маслихатов, представители средств массовой информации ознакомились с текущим состоянием ТОО «МАЭК», где сообщалось, что в ближайшие дни новая установка обратного осмоса, возведенная на территории ЦУВС-2 «МАЭК», начнет поставлять жителям города дополнительно 6000 кубометров питьевой воды в сутки.