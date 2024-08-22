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22.08.2024, 15:03

Что с опреснительной установкой на 6 тысяч кубов, рассказали в ТОО «МАЭК»

Общество 0 2 985 Наталья Вронская

Редакция lada.kz продолжает следить за исполнением обещаний, данных в рамках улучшения обеспечения жителей Актау питьевой водой. Так, в июле текущего года чиновниками заявлялось, что на предприятии МАЭК будет запущена опреснительная установка обратного осмоса на 6 тысяч кубов в сутки в начале августа. Корреспонденты издания связались с пресс-службой предприятия и выяснили, как обстоят дела в настоящее время.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

По данным компании, монтажные работы на опреснительной установке обратного осмоса производительностью 6000 м3 в сутки закончены. В настоящее время установка находится в режиме подконтрольной эксплуатации. Выполняются работы по настройке и подбору оптимального режима работы.

«Производительность установки составляет 2000-2500 м3 в сутки. Вывод на полную мощность будет осуществлен после завершения строительства и ввода в эксплуатацию нового трубопровода подземной воды с месторождения Куюлус до ОЗ Каспий и ЦУВС-2, от которого будет подаваться исходная вода на установку», - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

Напомним, 12 июля депутаты областного и Актауского городского маслихатов, представители средств массовой информации ознакомились с текущим состоянием ТОО «МАЭК», где сообщалось, что в ближайшие дни новая установка обратного осмоса, возведенная на территории ЦУВС-2 «МАЭК», начнет поставлять жителям города дополнительно 6000 кубометров питьевой воды в сутки.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
444
444
Да ,обещать, не мешки ворочать.
22.08.2024, 18:14
Good Citizen
Good Citizen
Уважаемая Лада, запросите пожалуйста у них статус работ по увеличению мощности Опреснительного завода "Каспий" с 20 тыс до 40 тыс м3. акиматом было обещано завершение работ до конца августа
22.08.2024, 10:28
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