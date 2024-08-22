Траншеи опустели! Жители Актау следят за реконструкцией магистрали

В редакцию lada.kz поступила информация о том, что рядом со 2 домом в 1 микрорайоне в выкопанной траншее устанавливают старые трубы. Корреспонденты издания связались с областным акиматом и съездили на место работ.

фото прислано жителями

Жительница Актау обратила внимание на то, что в вырытых траншеях в 1 микрорайоне лежат трубы явно не первой свежести.

«Возле 2 дома в 1 микрорайоне почему старые трубы оставляют? Разве не меняют на новые, пластиковые, как, например, напротив торгового центра Shum. Туда привезли большие черные пластиковые», - написала женщина в редакцию.

В пресс-службе акимата Мангистауской области сообщили, что реконструкция магистрали подразумевает замену старых труб на новые на всех ремонтируемых участках.

«Предварительно, в управлении ЖКХ ответили, что, по проекту, все трубы должны быть новыми. По вашему запросу будет назначена проверка специалистов», - сообщили в акимате.

Не дожидаясь заключения официальной проверки, журналисты lada.kz cпустя два дня после запроса направились по указанному адресу и обнаружили пустые траншеи.

P.S. Жители Актау, в случае, если вы заметили нарушения в ходе ремонтных работ, просим вас фиксировать их на фото (или видео) и отправлять к нам в редакцию на WhatsApp +7 777 833 88 22.