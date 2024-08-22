Ожидаем ответа: лишенный прав на семь лет чиновник в Актау снова за рулем?

Редакция ожидает подтверждения или опровержения информации о том, что руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асета Шопанова задержали за управление автомобилем, в то время как годом ранее он был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Фото с сайта cdn.nur.kz

Позвонив в управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области, выяснилось, что Асет Шопанов в настоящее время находится в отпуске. Его замещает заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Жайсангуль Досполова.

Она сообщила, что ее начальник в отпуске с 12 августа. Ранее почти месяц он был в командировке в Астане. Случая задержания в этом году не было.

Инцидент, когда он попался за рулем в нетрезвом виде, произошел в прошлом году, когда он был в отпуске, - отметила Жайсангуль Досполова.

В департаменте полиции региона пообещали позже прокомментировать данную информацию.

Напомним, Асета Шопанова задержали поздней ночью в июле пршлого года перед зданием КДК имени Абая. Полицейские сразу составили протокол, но дело поступило в суд только спустя четыре месяца, хотя по закону правоохранительные органы должны были сделать это в течение трех суток.

В итоге суд признал виновным Асета Шопанова. Он был арестован на 15 суток и лишен водительских прав на семь лет.