Где отключат воду и электроэнергию в Актау 23 августа

Коммунальные службы сообщили, будут ли в Актау сегодня, 23 августа, плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 23 августа, в городе не запланировано.

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сегодня будет проводить ремонтные работы по водоснабжению в трех микрорайонах Актау.

Питьевую воду отключили в следующих микрорайонах:

- 26 микрорайон, под ограничением дома №№ 26, 27, 28, 35, 36. Ориентировочное время восстановления водоснабжения до 17.00;

- 7 микрорайон, под ограничением дома №№ 20 и 11, ориентировочно до 12.00;

- 30 микрорайон, приводятся ремонтные работы возле участка № 85. Под ограничением все коттеджи. Ориентировочно до 15.00.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что подача технической воды на город будет возобновлена в 16.00.

В связи с выявлением дополнительного дефекта, ремонтные работы на коллекторе подачи технической воды на город с ЦУВС-3 продлены до 16:00. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.