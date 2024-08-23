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23.08.2024, 13:48

Сколько дней будут отдыхать жители Мангистау на День Конституции

Общество 0 4 167 Лиана Рязанцева

В августе жителей региона ждет дополнительный выходной день в честь празднования Дня Конституции.

Фото автора из архива
Фото автора из архива

День Конституции - один из ключевых государственных праздников Казахстана. В этот день страна отмечает принятие основного закона в 1995 году, который определяет правовые и политические основы государства. Праздник отмечается ежегодно 30 августа. Этот день является официальным выходным.

В 2024 году 30 августа выпадает на пятницу, что подарит горожанам дополнительный день отдыха, сообщает Учет.kz.

Таким образом, в конце августа 2024 года на День Конституции выходными днями будут:

- при пятидневной рабочей неделе - 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года;

- при шестидневной рабочей неделе - 30 августа выходной, 31 августа рабочий день, 1 сентября 2024 года - выходной.

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Martinmaito
Martinmaito
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23.08.2024, 09:47
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