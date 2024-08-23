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23.08.2024, 18:09

Перенос мусорных контейнеров на место парковки возмутил жителей в Актау

Общество 0 1 043 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz с жалобой обратились жители 9 дома в 29 микрорайоне. По их словам, расположенное рядом с их домом учебное заведение планирует переместить мусорные контейнеры на место, где обычно жильцы паркуют свои автомобили. Горожане категорически не согласны с этим решением. В городской администрации прокомментировали ситуацию.

Фото жителей 29 микрорайона
Фото жителей 29 микрорайона

Сегодня, 23 августа, между жильцами 9 дома в 29 микрорайоне и частным учебным заведением вспыхнул спор по поводу перемещения мусорных контейнеров.

По словам жителей, перенос мусорных контейнеров на пустырь за домом, где они обычно паркуют свои автомобили, будет для них крайне неудобным.

Данный пустырь является важным для нас, так как там есть проезд для машин и есть место для парковки, поскольку во дворе совсем мало пространства. Если контейнеры будут установлены на этом пустыре, мы лишимся мест для парковки. Кроме того, контейнеры планируют разместить прямо напротив наших балконов, что приведет к неприятному запаху летом, когда жара будет стоять. Мы предложили учебному заведению найти другое место для установки контейнеров, но наши предложения остаются без ответа, - рассказали жители дома.

В городской администрации прокомментировали спор вокруг мусорных контейнеров.

Мусорные контейнеры, которые находятся в 29 микрорайоне за домом 9, расположены у входа в недавно открывшейся частной школы. Директор данной частной школы обратился в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства с заявлением о перемещении мусорного контейнера. Однако специалисты пояснили директору частной школы, что замена мусорного контейнера осуществляется по согласию жителей. Сотрудники частной школы оставили мусорные контейнеры на прежнем месте, - сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

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