Почему новая автодорога в пригороде Актау похожа на велосипедную

Чиновники объяснили, почему новая асфальтированная дорога в жилом массиве Арай слишком узкая.

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В акимате Мунайлинского района сообщили, что в жилом массиве Арай строится 7,9 километров дорог.

Согласно проекту, уложенные дороги на улицах №3 и №10 предназначены для движения транспорта только в одном направлении.

Изначально планировалась ширина в три метра. В процессе же строительства уложили три метра, - ответили чиновники.

Остальные дороги на улицах №1, №2, №11 и №12 будут построены для движения в обоих направлениях до конца этого года.

После полного ввода дорог в эксплуатацию будут установлены дорожные знаки, - заверили в акимате Мунайлинского района.

Напомним, новую дорогу в пригороде Актау из-за ширины сравнили с велосипедной.