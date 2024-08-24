В Актау военных моряков подняли по тревоге

С 19 по 23 августа во всех воинских частях Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан была проведена внезапная проверка боеготовности. Эта проверка стала важным этапом в анализе готовности войск к выполнению поставленных задач, особенно в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Корабль на выполнении задания. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

Как рассказали в пресс-службе, акцент был сделан на проверку боевой готовности военно-морской базы, включая десантно-штурмовой батальон морской пехоты и дивизион разнородных кораблей.

Военнослужащие Актауского гарнизона были подняты по тревоге. Десантно-штурмовой батальон морской пехоты провел учебную операцию по высадке тактического десанта на необорудованное побережье. Это задание включало в себя не только отработку тактических маневров, но и координацию действий различных подразделений в сложных условиях. Экипажи кораблей дивизиона разнородных кораблей показали высокий уровень подготовки при выполнении корабельных боевых задач с выходом в море. В ходе учений экипажи отработали действия при эксплуатации оружия и технических средств, а также повседневные и боевые задачи, предусмотренные расписанием. Особое внимание уделялось организации всех видов обороны и защиты как отдельных кораблей, так и группы в целом, - прокомментировали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Командир дивизиона разнородных кораблей, капитан 3 ранга Руслан Яхьяров отметил, что личный состав продемонстрировал слаженность и высокую степень подготовки, что особенно важно в условиях, приближенных к боевым. Учения позволили не только оценить готовность экипажей, но и улучшить взаимодействие при использовании вооружения и технических средств.

Мероприятия по внезапной проверке боеготовности военно-морских сил Республики Казахстан направлены на поддержание высокой боевой готовности и эффективности в выполнении задач, стоящих перед ВМС ВС РК, подчеркнули в пресс-службе Актауского гарнизона.