18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.78
536.66
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
24.08.2024, 13:33

В Актау военных моряков подняли по тревоге

Общество 0 854 Гульмира Садырова

С 19 по 23 августа во всех воинских частях Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан была проведена внезапная проверка боеготовности. Эта проверка стала важным этапом в анализе готовности войск к выполнению поставленных задач, особенно в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Корабль на выполнении задания. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона
Корабль на выполнении задания. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

Как рассказали в пресс-службе, акцент был сделан на проверку боевой готовности военно-морской базы, включая десантно-штурмовой батальон морской пехоты и дивизион разнородных кораблей.

Военнослужащие Актауского гарнизона были подняты по тревоге. Десантно-штурмовой батальон морской пехоты провел учебную операцию по высадке тактического десанта на необорудованное побережье. Это задание включало в себя не только отработку тактических маневров, но и координацию действий различных подразделений в сложных условиях. Экипажи кораблей дивизиона разнородных кораблей показали высокий уровень подготовки при выполнении корабельных боевых задач с выходом в море. В ходе учений экипажи отработали действия при эксплуатации оружия и технических средств, а также повседневные и боевые задачи, предусмотренные расписанием. Особое внимание уделялось организации всех видов обороны и защиты как отдельных кораблей, так и группы в целом, - прокомментировали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Командир дивизиона разнородных кораблей, капитан 3 ранга Руслан Яхьяров отметил, что личный состав продемонстрировал слаженность и высокую степень подготовки, что особенно важно в условиях, приближенных к боевым. Учения позволили не только оценить готовность экипажей, но и улучшить взаимодействие при использовании вооружения и технических средств.

Мероприятия по внезапной проверке боеготовности военно-морских сил Республики Казахстан направлены на поддержание высокой боевой готовности и эффективности в выполнении задач, стоящих перед ВМС ВС РК, подчеркнули в пресс-службе Актауского гарнизона.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?