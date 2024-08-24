Эпидемия собачьей чумы! Волонтеры просят помощи у жителей Актау

Под кураторством волонтеров группы «Пушистое счастье Актау» находятся около 200 четвероногих друзей.

В Актау сейчас среди псов началась эпидемия чумки. Каждый день умирают по две-три собаки. На лекарства уходят огромные суммы, не говоря уже о кормежке. Мои подписчики, которые меня поддерживают, уже исчерпали все ресурсы. Прошу помочь мне спасти этих никому ненужных бездомышей, они без нас погибнут, - обращается руководитель волонтерской группы «Пушистое счастье Актау» Татьяна Ткач.