Эпидемия собачьей чумы! Волонтеры просят помощи у жителей Актау

Вирусная болезнь, как заявляют волонтеры, ежедневно забирает жизни, как минимум, двух-трех собак. Зоозащитники просят о помощи неравнодушных горожан.
Под кураторством волонтеров группы «Пушистое счастье Актау» находятся около 200 четвероногих друзей.
В Актау сейчас среди псов началась эпидемия чумки. Каждый день умирают по две-три собаки. На лекарства уходят огромные суммы, не говоря уже о кормежке. Мои подписчики, которые меня поддерживают, уже исчерпали все ресурсы. Прошу помочь мне спасти этих никому ненужных бездомышей, они без нас погибнут, - обращается руководитель волонтерской группы «Пушистое счастье Актау» Татьяна Ткач.
Стоимость одного препарата для лечения превышает 5000 тенге.
Реквизиты для помощи: карта Kaspi Gold, Татьяна Т.: +7 (708) 829-08-37, № карты 4400 4302 0283 3726.
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