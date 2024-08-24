Дефицит транспорта? Почему жителям Актау приходится долго ждать автобус

Чтобы попасть на автобусный маршрут №9, горожане вынуждены слишком долго проводить время на остановках. Ситуацию прокомментировали в ТОО «Каспий Авто Парк».

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Местные жители просят обратить внимание чиновников на дефицит общественного транспорта в выходные дни. В частности, жалоба поступила на маршрут №9.

В мобильном приложении «Infobus» указан лишь один автобус, следующий по данному маршруту.

На запрос корреспондента Lada.kz ответили в ТОО «Каспий Авто Парк».

Оказалось, что в выходные дни функционируют лишь два автобуса. Причина – низкий пассажиропоток. С этим связаны большие интервалы в ожидании. В будни же на данном маршруте курсируют шесть единиц общественного транспорта.

С начала учебного года – 1 сентября, как заверили ТОО «Каспий Авто Парк», маршруту будет запущено 10 автобусов в будни, в выходные – 6-8.