Обрушений у причала опасаются жители Актау

Горожан тревожит бетонная плита, которая, как они уверяют, может обвалиться. Чиновники прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Фото местных жителей

Непримечательный причал для катамаранов в 14 микрорайоне рядом с инсталляцией «I Love Aktau», говорят люди, во-первых, отпугивает своим видом, во-вторых, он неблагоустроен.

Бетонная плита, установленная в качестве площадки, по словам жителей, может обрушиться при скоплении людей, так как ее не подпирают камни.

На жалобу ответили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Чиновники сообщили, что будут рассмотрены варианты укрепления.