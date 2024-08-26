Где отключат воду и электроэнергию в Актау 26 августа

Редакция Lada.kz узнала, будут ли сегодня, 26 августа, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили питьевую воду.

В связи с проведением ремонтных работ без питьевой воды остались жители домов №№ 5 и 6 34 микрорайона. Ориентировочное время восстановления водоснабжения до 17.00. Также питьевую воду отключили в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 9, 10, 11, 13, коттеджи. Ремонтные работы будут проводиться ориентировочно до 17.00.

Техническое водоснабжение ограничили в связи с ремонтом в 18 и 20 микрорайонах. Под ограничением дома в 18 микрорайоне и в 20 микрорайоне дома №№ 5, 7, 8, 17, ориентировочно до 20.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 26 августа, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.