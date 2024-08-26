18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.78
536.66
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.08.2024, 10:16

Матрос в Актау показал Каспий родным по видеозвонку в свой день рождения

Общество 0 794 Гульмира Садырова

Выходные дни стали особенно важными для матросов десантно-штурмового батальона морской пехоты Военно-морских сил Казахстана в Актау. Командиры организовали видеосвязь с родными, которая прошла на живописном побережье Каспийского моря. Вдвойне радостным событие стало для матроса Жанесена Закарина, отмечавшего в этот день свой день рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Жанесен Закарин общается с родными. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона
Жанесен Закарин общается с родными. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

Мероприятие стало частью проекта Вооруженных сил Казахстана «Отбасымен бейне қонырау» («Видеозвонок с семьей»), который уже третий год позволяет военнослужащим поддерживать контакт с родными.

«Мои родители были в восторге от того, что я смог поздравить их прямо с берега Каспийского моря. Они тепло поздравили меня с праздником, пожелав здоровья и успехов, а я с удовольствием поделился с ними незабываемыми моментами службы. Спасибо нашему командованию за организацию таких видеовстреч", - поделился матрос.

Как рассказал Даулет Махсотов, заместитель командира батальона по воспитательной и идеологической работе, матросы батальона еженедельно имеют возможность связаться с родными через специальные планшеты, предоставленные государством.

«Обычно такие разговоры проходят в казарме, беседке или комнате психологической работы, где можно спокойно и уединенно поговорить. Однако в этот раз я решил подарить нашим матросам и их семьям особенный момент — видеозвонки на фоне захватывающего пейзажа побережья Каспийского моря. Солнечные лучи, отражающиеся в воде, и мягкий вечерний свет создали атмосферу, в которой каждый почувствовал тепло и близость даже на расстоянии. Родители были в восторге от нашего заката в Актау», — поделился капитан.

Сами военнослужащие говорят, что такие моменты общения с родными придают им силы и заряжают позитивной энергией, помогая с честью выполнять свой долг перед Родиной.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?