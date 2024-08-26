Матрос в Актау показал Каспий родным по видеозвонку в свой день рождения

Выходные дни стали особенно важными для матросов десантно-штурмового батальона морской пехоты Военно-морских сил Казахстана в Актау. Командиры организовали видеосвязь с родными, которая прошла на живописном побережье Каспийского моря. Вдвойне радостным событие стало для матроса Жанесена Закарина, отмечавшего в этот день свой день рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Жанесен Закарин общается с родными. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

Мероприятие стало частью проекта Вооруженных сил Казахстана «Отбасымен бейне қонырау» («Видеозвонок с семьей»), который уже третий год позволяет военнослужащим поддерживать контакт с родными.

«Мои родители были в восторге от того, что я смог поздравить их прямо с берега Каспийского моря. Они тепло поздравили меня с праздником, пожелав здоровья и успехов, а я с удовольствием поделился с ними незабываемыми моментами службы. Спасибо нашему командованию за организацию таких видеовстреч", - поделился матрос.

Как рассказал Даулет Махсотов, заместитель командира батальона по воспитательной и идеологической работе, матросы батальона еженедельно имеют возможность связаться с родными через специальные планшеты, предоставленные государством.

«Обычно такие разговоры проходят в казарме, беседке или комнате психологической работы, где можно спокойно и уединенно поговорить. Однако в этот раз я решил подарить нашим матросам и их семьям особенный момент — видеозвонки на фоне захватывающего пейзажа побережья Каспийского моря. Солнечные лучи, отражающиеся в воде, и мягкий вечерний свет создали атмосферу, в которой каждый почувствовал тепло и близость даже на расстоянии. Родители были в восторге от нашего заката в Актау», — поделился капитан.

Сами военнослужащие говорят, что такие моменты общения с родными придают им силы и заряжают позитивной энергией, помогая с честью выполнять свой долг перед Родиной.