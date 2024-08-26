В самолет ударила молния: в аэропорту Актау задерживаются несколько рейсов

В минувшие выходные одно из воздушных судов авиакомпании SCAT было повреждено молнией. Пресс-служба авиакомпании предупредила пассажиров об изменении расписания рейсов. Инцидент привел к задержкам рейсов и в Актау.

фото из архива Lada.kz

Авиакомпании SCAT сообщила, что один из самолетов был поврежден молнией, передает tengritravel.kz.

В настоящий момент самолет выведен из расписания. Инженерная служба компании проводит необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней. В связи с этим авиакомпания вынуждена произвести изменение расписания на 14 рейсах на этой неделе, - сообщили в авиакомпании.

Компания просит пассажиров проверять СМС-оповещения либо статус рейса в приложении или на сайте Scat.kz.

По информации онлайн-табло аэропорта Актау, рейс из Актау в Алматы авиакомпании SCAT задерживается.

Также, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживаются рейсы из Алматы и Астаны в Актау.