Фонтан «Каравелла» в Актау ремонтируют

В Актауском городском отделе ЖКХ рассказали, почему главный фонтан города до сих пор не заработал.

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По данным городской администрации, фонтан «Каравелла» на площади Астана в 4 микрорайоне этим летом не был запущен из-за износа оборудования.

В связи с износом оборудования было решено о восстановлении всего оборудования, в том числе замена самой конструкции и ремонт фонтана. На данный момент работы на завершающей стадии, - сообщили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

В акимате отметили, что подключить фонтан планируют на этой неделе.

Напомним, ранее в Актауском городском отделе ЖКХ заявляли, что городские фонтаны запустят до конца июня. Позже запуск перенесли на август.