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27.08.2024, 09:40

Где отключат воду и электроэнергию в Актау 27 августа

Общество 0 2 084 Лиана Рязанцева

Коммунальные службы сообщили, будут ли в Актау сегодня, 27 августа, плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

Коллаж автора. Фото: Pixabay
Коллаж автора. Фото: Pixabay

В ГКП «КЖСА» рассказали, в каких микрорайонах города будет отсутствовать питьевая и техническая вода.

В связи с ремонтом в 28 микрорайоне в районе 25 дома давление питьевого водоснабжения будет снижено на следующие микрорайоны - 16, 17, 18А, 19, 30, 20А дом № 21.  Ремонтные работы, ориентировочно, будут вестись до 20.00.

В связи с порывом в 13 микрорайоне в районе дома № 42 без питьевой воды сегодня остались жители:

- 15 микрорайон, дома №№ 32, 34, 41Б, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 56А, 56Б, 70;

- дома в микрорайоне Самал-2;

- 17 микрорайон, все дома, кроме №1, 20, 21;

- 18 микрорайон;

- 18А микрорайон;

- 20 микрорайон, дома №№ 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19;

- 20А микрорайон, дом № 21.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 15.00.

Техническое водоснабжение отключили в 14 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 44, 45, 46–1/2, 47Д, детский сад №52, ориентировочно до 20.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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