Фермеры села Батыр не обеспечили защиту скота от бродячих собак

По мнению Асхата Шайхиева, руководителя отдела ветеринарии управления сельского хозяйства Мангистауской области, владельцы скота не обеспечивают защиту животных от нападения бродячих псов на должном уровне.

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В отделе ветеринарии областного управления сельского хозяйства прокомментировали нападение бродячих псов на скот в селе Батыр.

По словам руководителя отдела Асхата Шайхиева, в последнее время в населенных пунктах увеличивается численность населения и, соответственно, количество владельцев собак. Он подчеркнул, что содержание домашних животных, в том числе собак, должно производиться в соответствии с нормами, утвержденными законом Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными», а также приказами министра экологии, геологии и природных ресурсов РК «Об утверждении Типовых правил содержания и выгула домашних животных» и министра сельского хозяйства РК «Об утверждении правил обращения с животными».

Из-за несоблюдения требований законодательства со стороны населения количество бродячих собак не уменьшается. Так, 29 июля этого года поступило заявление жителя села Батыр о нападении собак на коз и овец в скотном дворе. Мы, как ветеринарная организация, раньше могли произвести отлов бродячих собак, но с июля 2024 года компанией по отлову и временному содержанию бродячих животных занимается ТОО «Redmaya». На основании поступившего заявления в ТОО «Redmaya» было направлено письмо о принятии соответствующих мер, - пояснил Асхат Шайхиев.

Он отметил, что после того, как стало известно о нападении на животных, были приняты меры по отлову бродячих собак в этом районе. Сотрудники же Мунайлинской районной ветеринарной станции провели разъяснительную беседу с владельцами других сельскохозяйственных животных.

При этом необходимо отметить, что владелец скота проживает в селе Айракты, а скотный двор находится в селе Батыр, то есть мера защиты скота от бродячих собак со стороны владельца не организована на должном уровне, - добавил руководитель отдела ветеринарии.

Напомним, в июне сообщалось, что с начала года в регионе зарегистрировано 603 случая обращения жителей за медицинской помощью по поводу укусов собак.

В августе жительница села Батыр Мунайлинского района рассказала, что 40 ее породистых коз убили пять бездомных собак. Разведение коз было единственным источником дохода в семье.

Спустя неделю в селе Батыр снова произошло нападение бродячих собак на скот.