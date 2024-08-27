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27.08.2024, 10:44

«Шарики-смешарики»: полиция Мангистау проведет проверку по жалобе жителей

Общество 0 1 355 Лиана Рязанцева

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по факту продажи шаров с веселящим газом будет проведена проверка данного заведения в 8 микрорайоне.

Фото Depositphotos
Фото Depositphotos

В ведомстве кратко ответили на запрос журналиста по поводу жалобы жителей 8 микрорайона на продажу шаров с веселящим газом в заведении, расположенном рядом с их домами.

Полиция проверит данное заведение. И привлекут к ответственности согласно правонарушению, - заявили в пресс-службе полиции региона.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились жители 8 микрорайона. Они сообщили что в одном из заведений возле домов №№ 24, 25, 26 начали продавать шары с веселящим газом. Горожане возмущены бездействием полиции и обеспокоены безопасностью своих детей. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
cat
cat
Ой, этими шариками усеян весь 7 мкр. возле каждого увеселительного заведения, проезжая часть, дворы. Уже водители с этими шариками во рту за рулем разъезжают! А сколько аварий из-за этих шариков- лошариков! Опять -же люди с ними развлекающиеся очень неадекватно себя ведут, сколько раз сами наблюдали: дикий хохот на всю улицу, неадекватное, а порой агрессивное поведение, разумеется всё это в ночное время суток. И что даст эта проверка? Ну, подтвердит она, что -да, продают. Ну, наложат соответствующий штраф, благо всегда найдется за что. А вот нет закона, по которому эти смешарики приравнивались бы к наркотическим веществам или просто наша полиция ещё не в курсе???
27.08.2024, 17:15
fox1167
fox1167
Пока 2-3 экипажа патрульных машин охраняют кукурузу у "Трёх корон", какие-то люди приспокойненько надувают эти шарики прямо в машине, в 50-ти метрах напротив, на стоянке возле бара "La Primo"
27.08.2024, 08:34
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