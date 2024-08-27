«Шарики-смешарики»: полиция Мангистау проведет проверку по жалобе жителей

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по факту продажи шаров с веселящим газом будет проведена проверка данного заведения в 8 микрорайоне.

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В ведомстве кратко ответили на запрос журналиста по поводу жалобы жителей 8 микрорайона на продажу шаров с веселящим газом в заведении, расположенном рядом с их домами.

Полиция проверит данное заведение. И привлекут к ответственности согласно правонарушению, - заявили в пресс-службе полиции региона.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились жители 8 микрорайона. Они сообщили что в одном из заведений возле домов №№ 24, 25, 26 начали продавать шары с веселящим газом. Горожане возмущены бездействием полиции и обеспокоены безопасностью своих детей.