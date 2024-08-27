Впору охрану выставлять: жители в Актау пожаловались на незаконное подключение к их домовым сетям

Жители дома №34 в 14 микрорайоне засняли на видео попытку подключения к их домовым инженерным сетям. Как рассказали в городском отделе архитектуры и градостроительства, работы велись представителями ТОО «Базальт», с которыми провели разъяснительную беседу и обязали вернуть придомовую территорию в первоначальный вид.

Коллаж из кадров видео

Попытку незаконного подключения к домовым инженерным сетям запечатлели на видео жители дома №34 в 14 микрорайоне. Люди предположили, что рабочие намеревались подключиться к водопроводу, и остались недовольны подобной «наглостью», прогнав рабочих с придомовой территории. Видео жители опубликовали в Telegram-чате акимата Мангистауской области.

Никаких документов нам не показали. Вообще непонятно, почему они должны подключать свои теплосети или водопровод в нашем подвале - подвале жилого дома?, – пожаловалась одна из жительниц.

В городском отделе архитектуры и градостроительства выяснили, кто проводил эти работы.