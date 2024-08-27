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27.08.2024, 12:00

Впору охрану выставлять: жители в Актау пожаловались на незаконное подключение к их домовым сетям

Общество 0 1 896 Александр Рыжих

Жители дома №34 в 14 микрорайоне засняли на видео попытку подключения к их домовым инженерным сетям. Как рассказали в городском отделе архитектуры и градостроительства, работы велись представителями ТОО «Базальт», с которыми провели разъяснительную беседу и обязали вернуть придомовую территорию в первоначальный вид.

Коллаж из кадров видео
Коллаж из кадров видео

Попытку незаконного подключения к домовым инженерным сетям запечатлели на видео жители дома №34 в 14 микрорайоне. Люди предположили, что рабочие намеревались подключиться к водопроводу, и остались недовольны подобной «наглостью», прогнав рабочих с придомовой территории. Видео жители опубликовали в Telegram-чате акимата Мангистауской области.

 Никаких документов нам не показали. Вообще непонятно, почему они должны подключать свои теплосети или водопровод в нашем подвале - подвале жилого дома?, – пожаловалась одна из жительниц.

В городском отделе архитектуры и градостроительства выяснили, кто проводил эти работы.

Работы велись представителями ТОО «Базальт». С руководством компании были проведены переговоры с разъяснением о необходимости оформления документов на строительно-монтажные работы, и место раскопок было восстановлено в первоначальный вид, - пояснили в отделе.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
"С руководством компании были проведены переговоры с разъяснением о необходимости оформления документов на строительно-монтажные работы, и место раскопок было восстановлено в первоначальный вид, - пояснили в отделе." Отдел архитектуры и градостроительства всех за неучей и недоумков считают или сами такие? Во первых какой первоначальный вид, если того же придомового асфальта не видно!?? Во вторых, не дали ответа на вопрос " почему они должны подключать свои теплосети или водопровод в нашем подвале - подвале жилого дома?" Ну и конечно не понятно вообще были ли согласованны данные работы или у нас каждый может делать как ему вздумается? Да еще и за это самоуправство в качестве наказания могут провести только разъяснительную беседу!?? Ну если так, то не надо удивляться тому что подобные случаи будут повторяться (!). После такого, вопрос к примеру о разрешении на ограждение придомовой территории с целью облагораживания и высадки растений и цветов не стоит, похоже оно не нужно, если уж такое разрешенно, то смело по всей видимости можно делать все что угодно и без согласования так получается!?? Мир всем!
27.08.2024, 11:00
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